A PF (Polícia Federal) prendeu domingo (18) um casal de passageiros tentando embarcar no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, Grande São Paulo, com quase 30 kg de cocaína escondida dentro de malas.

Os dois pretendiam embarcar num voo com destino a Beirute, no Líbano. De acordo com a assessoria de imprensa da PF, o aparelho de raio-x do aeroporto detectou a droga dentro das malas.

Os proprietários das malas, um brasileiro, 31 anos, e uma venezuelana, 20 anos, foram localizados na fila de embarque e levados à delegacia para acompanhar a abertura de seus pertences.

Os presos foram conduzidos aos presídios estaduais onde permanecerão à disposição da Justiça, respondendo pelo crime de tráfico internacional de drogas. (AG)

