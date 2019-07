PF prende quatro suspeitos de hackear celular de Sérgio Moro

A Polícia Federal cumpriu, nesta terça-feira (23), quatro mandados de prisão temporária. As prisões feitas foram de suspeitos de terem invadido telefones de autoridades, incluindo o do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o do procurador Deltan Dallagnol.

A operação foi denominada Spoofing, que significa ‘falsificação tecnológica’, e visa enganar uma rede ou uma pessoa, passando-se por uma fonte confiável, quando na verdade não é. O objetivo da operação é desarticular uma organização criminosa que pratica crimes cibernéticos.

Os nomes dos quatro suspeitos não foram divulgados até o momento. A PF confirmou apenas que supostos hackers foram detidos nas cidades de Araraquara, São Paulo e Ribeirão Preto. As buscas foram autorizadas pelo juiz Vallisney de Oliveira, da 10ª Vara da Justiça Federal, em Brasília.

Nesta terça-feira (23), o ministro da Economia, Paulo Guedes, também teve seu celular invadido, e a PF irá investigar o caso.

Leia na íntegra a nota divulgada pela Polícia Federal:

A Polícia Federal deflagrou, na manhã de hoje (23/07), a Operação spoofing* com o objetivo de desarticular organização criminosa que praticava crimes cibernéticos. Foram cumpridas onze ordens judiciais, sendo sete Mandados de Busca e Apreensão e quatro Mandados de Prisão Temporária, nas cidades de São Paulo/SP, Araraquara/SP e Ribeirão Preto/SP. As investigações seguem para que sejam apuradas todas as circunstâncias dos crimes praticados. As informações se restringem às divulgadas na presente nota.

