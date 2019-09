PF realiza buscas no Congresso e foca em líder do governo Bolsonaro no Senado

A Polícia Federal (PF) realiza durante a manhã desta quinta-feira (19) operação no Congresso, que tem como alvo o líder do governo de Jair Bolsonaro no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). A PF também mira o filho do senador, o deputado Fernando Coelho Filho (DEM-PE).

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou mandados de busca e apreensão. O inquérito apura desvio de dinheiro público de obras na região Nordeste. Os casos investigados são da época em que Bezerra Coelho era ministro da Integração Nacional de Dilma Rousseff (PT). Outros mandados também sendo cumpridos.

Além de Brasília, a PF atua também em Pernambuco, estado de origem dos suspeitos. Mais de 40 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos.

A investigação envolve delações premiadas de doleiros e empresários. A suspeita é de que dinheiro de contratos superfaturados ou fictícios de obras vinculadas ao Ministério da Integração Nacional tenha sido desviado para campanhas dos políticos.

