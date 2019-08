PF vai investigar grupo que teria planejado atear fogo em floresta

Em publicação no seu perfil oficial no Twitter, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, afirmou, neste domingo (25), que a Polícia Federal (PF) irá investigar integrantes de um grupo que teria planejado atear fogo em áreas de floresta entre os municípios de Altamira e Novo Progresso, no Pará. O ato teria ocorrido no último dia 10 de agosto.

Sim, fui contatado hoje mesmo pelo PR @jairbolsonaro sobre o fato e solicitando apuracao rigorosa. A Polícia Federal vai, com sua expertise, apurar o fato. Incêndios criminosos na Amazônia serão severamente punidos. https://t.co/DweaatqHqn — Sergio Moro (@SF_Moro) August 25, 2019

MPF no Pará apura denúncia

Na última quinta-feira (23), o Ministério Público Federal (MPF) no Pará informou que está investigando o aumento de queimadas na mesma região, incluindo uma denúncia semelhante de incêndios criminosos.

Satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) detectaram aumento significativo de queimadas no dia 10 de agosto, com o registro de 124 focos de incêndio, aumento de 300% em relação ao dia anterior. No dia seguinte, foram registrados 203 focos. Em Altamira, os satélites detectaram 194 focos de queimada em 10 de agosto e 237 no dia seguinte, um aumento de 743% nas queimadas.

