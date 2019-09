PGQP inscreve para o Prêmio Qualidade RS 2019 até o dia 13 de setembro

As inscrições para o Prêmio Qualidade RS 2019, promovido pelo Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade (PGQP), terminam na próxima sexta-feira, 13 de setembro. As organizações interessadas em concorrer na 24ª edição do Prêmio Qualidade RS, Categoria Exemplaridade, podem efetuar sua inscrição diretamente no site http://www.qualidade-rs.org.br/site/. A solenidade de premiação acontecerá no dia 7 de novembro, em programação paralela ao 20º Congresso Internacional da Gestão, no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa, localizada na Praça Mal. Deodoro, 101 – Centro Histórico, Porto Alegre.

O Prêmio Qualidade RS foi criado em 1996 para incentivar e valorizar as organizações gaúchas que mais se destacam na busca pelo aprimoramento do seu sistema de gestão, proporcionando visibilidade nacional quanto a seu sistema de gestão.

Reconhecimento Exemplaridade

O Prêmio Qualidade RS, Categoria Exemplaridade, significa ter processos e padrões de atendimento na aplicação dos conceitos descritos nos Critérios e Fundamentos, podendo os processos serem utilizados/aplicados por outras organizações como referência para melhoria ou inovação do seu sistema de gestão.

Critérios

O Prêmio Qualidade RS, Categoria Exemplaridade, abrange a avaliação de cases das empresas concorrentes através dos Critérios de Avaliação (Liderança, Estratégias e Planos, Clientes, Sociedade, Informações e Conhecimento, Pessoas, Processos e Resultados) ou dos Fundamentos da Excelência (Pensamento Sistêmico, Compromisso com as Partes Interessadas, Aprendizado Organizacional e Inovação, Adaptabilidade, Liderança Transformadora, Desenvolvimento Sustentável, Orientação por Processos e Geração de Valor). Para concorrer ao Prêmio, as organizações interessadas precisam fazer sua inscrição do case até às 23h59min do dia 13 de setembro 2019.

Deixe seu comentário: