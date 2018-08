PGQP promove a 23ª edição do Prêmio Qualidade RS nesta segunda-feira (13)

Em 2018, 32 organizações receberão o mérito. Todos os vencedores receberão os troféus e medalhas em cerimônia no Teatro do Sesi, na FIERGS, a partir das 19h, logo após o 19º Congresso Internacional da Gestão

O Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade (PGQP) promove, na segunda-feira (13), a 23ª edição do Prêmio Qualidade RS, que reconhecerá 32 organizações. Referência internacional por sua capacidade de mobilização e disseminação das práticas de gestão, a cerimônia de premiação tem entrada franca e ocorre a partir das 19h, no Teatro do Sesi, na FIERGS, em Porto Alegre. A grande festa acontece após o 19º Congresso Internacional da Gestão.

Nesta edição, foram 37 candidatas ao Prêmio Qualidade RS, de micro, pequeno, médio e grande porte, nos diversos segmentos da economia gaúcha. Oito empresas se inscreveram pela primeira vez.

A vencedora do Prêmio Qualidade RS na categoria Troféu Diamante é o Senac-RS, reconhecida pela segunda vez consecutiva, por ter sido reconhecida no Melhores em Gestão, pela FNQ. Receberão o Troféu Ouro sete empresas. Troféu Prata 10 organizações, Troféu Bronze 11 e a Medalha de Bronze, três. São premiadas, pela primeira vez no PQRS, sete organizações.

Qualidade RS

O Prêmio Qualidade RS, criado em 1996 pelo PGQP, proporciona às vencedoras visibilidade nacional quanto a seu sistema de gestão alinhado aos princípios da qualidade e da competitividade, incentivo à força de trabalho e maior autoestima dos colaboradores, além do reconhecimento da comunidade e dos parceiros de mercado com informações sobre práticas bem-sucedidas, preconizadas nos conceitos internacionais do Modelo de Excelência da Gestão (MEG). O PQRS promove a avaliação da gestão das organizações em oito fundamentos: Pensamento Sistêmico, Compromisso com as Partes Interessadas, Aprendizado Organizacional e Inovação, Adaptabilidade, Liderança Transformadora, Desenvolvimento Sustentável, Orientação por Processos e Geração de Valor. Em toda a história do Prêmio Qualidade RS (de 1996 a 2017), foram 2543 candidatas, totalizando 1594 reconhecimentos e 757 organizações diferentes premiadas. Ao todo, já foram treinados 9432 examinadores, dos quais 4601 atuaram nas visitas às candidatas.

O secretário-executivo do PGQP, Luiz Pierry, contextualiza a importância do esforço e da atuação das empresas vencedoras, que trabalharam forte sua gestão e desenvolveram-se com práticas inovadoras e sustentáveis. “O orgulho em premiar organizações que aprimoraram e elevaram o nível de trabalho baseadas em conceitos e princípios de Qualidade, Gestão e Inovação, é gratificante. Estas 32 empresas representam um exemplo para a sociedade gaúcha e brasileira de que há esperança na construção de um futuro melhor, mediante muito trabalho e envolvimento de todos. Sempre almejando um viés de futuro sustentável”, afirmou.

