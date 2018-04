PGR denuncia deputado Arthur Lira

A PGR apresentou, nesta segunda (2), denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra o líder do PP na Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), por lavagem de dinheiro e prevaricação, pedindo a perda do mandato do parlamentar. A PGR acusa o deputado de aceitar propina de R$ 106 mil do então presidente da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos, Francisco Colombo.

