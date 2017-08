Procuradoria-Geral da República envia ao Supremo delação de Lúcio Funaro

A delação de Funaro, assim como a utilização dos depoimentos em procedimentos investigatórios, deverá ser um dos últimos atos de Rodrigo Janot à frente da PGR. O mandato dele termina no próximo dia 17 de setembro. No lugar dele assumirá a subprocuradora Raquel Dodge.

Funaro também fechou acordo de delação em 2013 em um desdobramento do processo do mensalão do PT. O acordo foi assinado em troca de perdão judicial.

Depoimentos