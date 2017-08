PGR reenvia ao Supremo delação de Lúcio Funaro para homologação

A Procuradoria-Geral da República reenviou nesta quinta-feira (31) ao STF (Supremo Tribunal Federal) a delação do doleiro Lúcio Funaro para homologação. O conteúdo dos depoimentos está sob sigilo.

A delação de Lúcio Funaro está no Supremo porque o doleiro citou nos depoimentos nomes de pessoas com foro privilegiado, entre os quais o do presidente Michel Temer.