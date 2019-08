PGR solicita ao Supremo que derrube decisão de habeas corpus de Elias Maluco

A Procuradoria-Geral da República solicitou, nesta segunda-feira (5), que o Supremo Tribunal Federal (STF) derrube a decisão liminar de habeas corpus do traficante Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco. O pedido foi da subprocuradora Cláudia Sampaio Marques, para uma das ações penais que ele responde por associação ao tráfico.

De acordo com a subprocuradora, há altos indícios de o acusado ter envolvimento direto com o tráfico de drogas e outros crimes grave. Além disso, é responsável pelo assassinato do jornalista Tim Lopes, e também por liderar por anos a organização criminosa denominada Comando Vermelho (CV).

A decisão liminar foi concedido na última sexta-feira (2) pelo ministro Marco Aurélio Mello, mas Elias Maluco continuou preso por ser alvo de outras ordens de prisão.

