Philippe Coutinho pode ser o novo alvo do Paris Saint-Germain

Philippe Coutinho pode estar com os dias contados no Barcelona. Pelo menos, assim será se depender do PSG (Paris Saint-Germain). Pouco mais de um ano depois de ter desembolsado 222 milhões de euros em Neymar, o clube francês está disposto a gastar mais uma boa grana para ter o camisa 11 da Seleção Brasileira. As informações são do portal de notícias IG.

De acordo com informações do jornal Mundo Deportivo, o PSG fez uma oferta de 270 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 1,2 bilhão para ter Coutinho A proposta, no entanto, não teria sido feita diretamente ao Barcelona e sim a um dos agentes do jogador.

Trazer o meia, além de agregar valor à equipe, ajudaria no processo de convencimento para a permanência de Neymar. Além de compatriotas, são amigos e ter Coutinho no time poderia fazer com que o ex-Santos continuasse no clube. Afinal, os rumores de que o camisa 10 do PSG está pronto para ir ao Real Madrid aumentam conforme a saída de Cristiano Ronaldo da capital espanhola é quase concretizada.

No entanto, a publicação ainda ressalta a dificuldade que o clube de Nasser Al-Khelaifi vai encontrar, já que o Barcelona dificilmente aceitaria oferta inferior à cláusula de rescisão do ex-Liverpool. O contrato de Coutinho com o clube catalão é de 400 milhões de euros. Ou seja, R$ 1,8 bilhão.

Thomas Tuchel ainda não assumiu a equipe do Paris Saint-Germain e só se tornará o treinador, de fato, em julho, quando Unai Emery deixar o cargo. No entanto, parece que já conseguiu uma grande vitória ao clube de Nasser Al-Khelaifi: convencer o craque Neymar a não deixar o time.

Apesar de todos os rumores de que o brasileiro estaria de malas praticamente prontas para deixar a França, o jornal As afirmou que Neymar vai ficar no PSG. De acordo com informações da publicação, a decisão feita pelo atacante aconteceu depois de uma conversa com o novo técnico. Tuchel teria mostrado seu projeto para a próxima temporada e convencido o camisa 10 de que ficar em Paris seria o melhor a ser feito para a carreira de jogador.

Além disso, o técnico alemão teria exaltado o ex-Santos, afirmando este ser a peça chave para uma equipe que tem potencial de conquistar grandes títulos. Por fim, teria ainda relembrado a dificuldade de adaptação que Neymar teve em sua primeira temporada no Barcelona, por este motivo, deveria considerar dar uma chance ao PSG. A possível chegada de Coutinho à equipe pode ser mais um ponto influenciador para a permanência do camisa 10.

