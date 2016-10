Photoshop exagerado deixa top models “sem os joelhos” na capa de uma revista

A intenção da última capa da revista “W”, que comemora 10 anos, era fazer um ensaio com as modelos Kendall Jenner, Gigi Hadid e Lauren Devine transformadas em seres híbridos de humanos e animais, ou como é conhecido, “pets humanoides”.

Os editores, no entanto, exageraram no photoshop e acabaram deixando Kendall e Gigi “sem joelhos”. A imagem teria sido manipulada para que elas ficassem com as pernas mais magras.

A gafe não passou despercebida pelas redes sociais e viralizou, alcançando até mesmo o blogueiro de celebridades Perez Hilton. “Que Photoshop terrível! Olhem para as pernas delas! E os joelhos! Na verdade, a falta de joelhos!”, escreveu.

Comentários