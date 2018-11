Piá encerra comemoração de seus 50 anos com lançamento de livro

Em evento com a presença de 250 convidados, a Cooperativa Piá lançou na noite de segunda-feira, dia 29, o livro comemorativo aos seus 50 anos, escrito pela jornalista Maria Lúcia Badejo. O lançamento aconteceu na Vila Olinda, em Nova Petrópolis, próximo ao local onde a Cooperativa foi fundada, e foi marcado pela emoção da homenagem às famílias pioneiras.

Na ocasião, foi realizado um talk show com Maria Lúcia Badejo e diretores da Piá, que abordou os momentos mais marcantes da história da empresa e as dificuldades daquela época, na qual havia muita descrença no sistema cooperativo.

A escritora contou que, durante a produção do livro, não foi difícil fazer o resgate histórico, e que um dos fatos que mais chamou a atenção foi a participação dos técnicos alemães na criação da Cooperativa, a relação de parceria com os associados e a oferta de tecnologia de assistência técnica e inovação.

Entre as histórias curiosas, a jornalista lembrou do Clinomóvel, uma Kombi que percorria as propriedades levando assistência técnica. “Os técnicos contaram das dificuldades de acesso com péssimas estradas, uma verdadeira aventura”, lembrou Badejo, que completou: “Outro fato que também se destacou foi a participação dos leiteiros, que realizavam compras e levavam recados, sendo um elo da cidade com o interior”.

Um dos fundadores, Werno Neumann lembrou que, desde o início, “a qualidade dos produtos foi fator preponderante de sucesso e aceitação do mercado consumidor”. “Graças à Piá, Nova Petrópolis teve um rápido desenvolvimento. Tanto assim, que se pode dividir a nossa economia em antes e depois da Cooperativa”, destacou ele, que afirmou: “O livro ficará para as futuras gerações como prova de muito trabalho, abnegação e cooperação”.

O presidente Jeferson Smaniotto agradeceu ao trabalho dos fundadores, ex-dirigentes e colaboradores. “Hoje a Cooperativa possui um exército de 100 mil pessoas que possuem alguma ligação com a Piá e uma responsabilidade grande com seus quatro milhões de consumidores”, disse o executivo. Ele finalizou lembrando que o símbolo do cooperativismo – dois pinheiros –, “representam o social e o econômico, e os dois não vivem um sem o outro”.

