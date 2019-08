Pia Sundhage faz primeira convocação na Seleção Brasileira 

Pela primeira vez, a treinadora Pia Sundhage convocou a Seleção Brasileira para a disputa do torneio internacional que será disputado no Pacaembu, nos próximos dias 29 de agosto e 1º de setembro. A lista traz as veteranas Marta e Formiga, enquanto Cristiane ficou de fora por conta de uma lesão muscular na coxa.

A convocação trouxe novidades em relação à equipe que disputou a Copa do Mundo na França, em junho, como a lateral-direita Joyce (Tenerife-ESP), a zagueira Bruna Benites (Internacional), a meia Yaya (São Paulo), e as atacantes Milene (Corinthians) e Chú (Changchun Dazong-CHI). Em contrapartida, Letícia, Tayla, Camilinha, Andressinha e Cristiane, que estiveram no Mundial, ficaram de fora da lista.

Bicampeã olímpica, a sueca Pia Sundhage tem duas missões fundamentais em sua passagem pela Seleção Brasileira: revolucionar o futebol feminino no país e renovar a equipe principal. Para isso, ela também terá autonomia para gerir as seleções de base. “Peço que deem tempo para me acostumar com o nível e poder entender as minúcias das jogadoras no Brasil. Temos atletas nos EUA, Noruega. Vou lá assistir aos jogos e depois para Europa e darei uma olhada nas mais jovens também. Mas seria um erro se só pegasse mais jovens porque a gente precisa de muita mudança. Seria brusca demais. Vamos fazer mudanças pequenas”, disse.

O Brasil terá disputa contra a Argentina na próxima quinta-feira (29), no Pacaembu, às 21h30. Quem vencer o duelo encara as vencedoras da partida entre Costa Rica e Chile, que acontece no dia 1º de setembro, às 13h, enquanto as perdedoras dos dois confrontos se enfrentam às 11h30.

Conforme o coordenador de futebol feminino da CBF, Marco Aurélio Cunha, o Brasil já tem acordos para enfrentar a Inglaterra (quarto lugar na Copa do Mundo) e o Japão, ainda sem local e data definidos.

