Piada sobre nome de ciclovia no Rio de Janeiro

Marcelo Crivella fez piada sobre a ciclovia Tim Maia nesta terça-feira (28). Após responder perguntas de taxistas sobre um aplicativo, brincou com as condições da estrutura. Numa queda recente, duas pessoas morreram. “Tem muito vascaíno aqui, não? Eu queria até consultar vocês. O pessoal está me sugerindo aqui de colocar o nome da ciclovia de Vasco da Gama. Está caindo muito”, disse ele.

