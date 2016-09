Pianista apresenta obras de Schumann, Liszt e Scriabin

O pianista Diego Caetano fará, neste domingo (25), às 18h, um recital de piano com obras de Robert Schumann (1810-1856), Franz Liszt (1811-1886) e Alexander Scriabin (1872-1915). A apresentação é a sétima desse ano da Série Recitais Casa da Música. O valor do ingresso é espontâneo.

Caetano começou seus estudos de piano em Goiás aos 11 anos. Aos 25 anos, concluiu com nota máxima o Doutorado em Artes Musicais – Piano Performance pela Universidade do Colorado em Boulder (EUA). Concluiu o Mestrado em Música – Piano Performance pela Universidade do Wyoming (EUA) e Bacharelado em Música pela Universidade Federal de Goiás.

Possui mais de 40 prêmios em concursos nacionais e internacionais de piano, destacando-se: 1º lugar no New York International Concerto Competition (2014).

Ele apresenta-se regularmente como solista e camerista no Brasil, EUA, Chile, Ásia, Europa e África. Caetano faz parte do corpo docente da Universidade Amarillo College nos EUA.

Programa:

A. Scriabin (1872-1915)

Sonata-Fantasia No. 2, Op. 19

I. Andante

II. Presto

F. Liszt (1811-1886)

Vallée D’Obermann

R. Schumann (1810-1856)

Sonata para Piano No. 1, Op. 11

I. Introduzione: Un poco Adagio – Allegro vivace

II. Aria

III. Scherzo: Allegrissimo – Intermezzo: Lento

IV. Finale: Allegro, un poco majestoso

Serviço:

Recital de piano de Diego Caetano, com obras de Robert Schumann (1810-1856), Franz Liszt (1811-1886) e Alexander Scriabin (1872-1915).

Domingo (25), às 18h

O valor do ingresso é espontâneo

Casa da Música (rua Gonçalo de Carvalho, 22, em Porto Alegre, próximo ao Shopping Total)

Comentários