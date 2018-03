O PIB da Argentina acumulou no ano passado um crescimento de 2,9% e registrou no quarto trimestre de 2017 um aumento anualizado de 3,9%, informou nesta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística e Censos. Segundo explicou o Indec em comunicado, a Argentina somou assim quatro trimestres consecutivos de altas anualizadas no PIB.