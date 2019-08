PIB do RS registra terceiro período consecutivo acima da média nacional

O Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul fechou o primeiro trimestre de 2019 com variação positiva de 0,9%, na comparação com o mesmo período no ano passado.

O dado foi divulgado, nesta quinta-feira (1º), pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), a partir de um relatório elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Este é o terceiro trimestre seguido do ano em que o PIB do estado apresenta um desempenho acima da média do país. O PIB do Brasil, neste mesmo intervalo de tempo, teve um crescimento de 0,5%.

Os destaques do trimestre são a atividade industrial (+ 5,6%) e a atividade comercial (+3,3%), que apresentaram uma sequência de desempenho acima de outras áreas. Já o setor agropecuário, que tem alto impacto na atividade econômica, recuou -4,4%, e a construção civil teve queda de -3,8%.

