PIB tem alta de 0,4% no segundo trimestre e afasta risco de recessão técnica

A economia brasileira apresentou alta de 0,4% no segundo trimestre deste ano na comparação com o primeiro trimestre, na série com ajuste sazonal, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta quinta-feira (29). Apesar de fraco, esse resultado do PIB afasta o risco de uma recessão técnica, termo usado por economistas quando há resultado negativo por dois trimestres seguidos. Em valores correntes, o Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre totalizou 1,780 trilhão de reais. Nos primeiros seis meses do governo Bolsonaro, o PIB acumulado é de 0,7%.

Pelo lado da oferta, a maior alta foi a da indústria, de 0,7%. O crescimento da atividade nas fábricas reflete resultados positivos dos segmentos de transformação (2%) e da construção civil (1,9%). O setor de serviços, que responde por cerca de 70% do PIB, também ficou no azul, com leve avanço de 0,3%. A agropecuária colheu baixa de 0,4%.

Pela viés da demanda, a formação bruta de capital fixo (FBCF) registrou a maior elevação, de 3,2%. Esse indicador mede o investimento feito por empresas em máquinas e equipamentos para expansão da produção.

O consumo das famílias, considerado um dos motores do crescimento do PIB, subiu 0,3%. No setor internacional, as exportações caíram 1,6%, e as importações avançaram 1%. A pesquisa também informou que o consumo do governo recuou 1%.

Taxa de Investimento foi de 15,9% no 2º trimestre

A taxa de investimento no segundo trimestre de 2019 foi de 15,9% do PIB, acima do observado no mesmo período do ano anterior (15,3%). A taxa de poupança foi de 15,2% no segundo trimestre de 2019 (ante 15,8% no mesmo período de 2018).

A Necessidade de Financiamento alcançou R$11 bilhões ante R$1,8 bilhão no segundo trimestre de 2018. Esse aumento é explicado, principalmente, pela redução no montante de R$1,5 bilhão no saldo externo de bens e serviços e aumento de R$ 8,8 bilhões em Renda Líquida de Propriedade enviada ao resto do mundo.