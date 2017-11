Picnic American Burger & Grill chega ao RS com cardápio tipicamente norte-americano. Rede de restaurante está presente no ParkShopping Canoas

A rede Picnic American Burger & Grill escolheu Canoas para inaugurar o seu primeiro restaurante fora do Paraná, onde já possui duas unidades em Curitiba. Criada em 2015, a marca abre as suas portas no dia 24 de novembro, no novo ParkShopping Canoas, em uma área de 520 m² e capacidade para 200 pessoas, entre salão interno e deck com vista para o Parque Getúlio Vargas. “Acreditamos no constante crescimento de Canoas e avaliamos que a abertura de nossa primeira unidade fora do Paraná na cidade será uma ótima oportunidade para entrar no Rio Grande do Sul com o pé direito”, observa Ariane Tissot, uma das sócias da marca.

Inspirada nas lanchonetes norte-americanas da década de 1950, o restaurante Picnic conta com decoração temática e um cardápio diverso com opções que incluem hambúrgueres, milk shakes, petiscos, sobremesas e bebidas. A unidade de Canoas oferece um amplo espaço Kids com monitores, para crianças de até 14 anos. A loja contará em breve com opções exclusivas de almoço executivo.

O shopping está localizado na Avenida Farroupilha, nº 4.545, no bairro Marechal Rondon, em Canoas.

Deixe seu comentário: