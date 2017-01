PICPlast promove visita de micro e pequenas empresas Ã  Braskem na quarta-feira

A Braskem abre suas portas nesta quarta-feira (11/01), no polo petroquímico de Triunfo, para receber uma comitiva de 18 empresários do setor de transformação de Santa Catarina, participantes do programa de Encadeamento Produtivo realizado pelo PICPlast (Plano de Incentivo à Cadeia do Plástico) em conjunto com o SEBRAE.

Essa iniciativa tem como objetivo estimular o crescimento e a competitividade das micro e pequenas empresas que atuam na cadeia produtiva do plástico e, em Santa Catarina, 12 pequenas empresas da região de Criciúma foram contempladas com consultorias e capacitações.

A visita técnica tem como objetivo apresentar a Braskem de forma detalhada e debater sobre os desafios da cadeia. Serão realizadas palestras e visita às unidades industriais da empresa – planta de Eteno Verde e Centro de Tecnologia e Inovação (CTI).

