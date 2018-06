Pier X em Porto Alegre traz uma programação especial durante o Mundial

Durante o Mundial, o Pier X, localizado no Iguatemi Porto Alegre, traz uma programação especial para os dias de jogos: o Pier Hexa. Com decoração temática, gastronomia, drinks, apostas, transmissão dos jogos em um telão LED de 5 metros e música ao vivo, o evento tem a proposta de fazer com que os convidados vivam a experiência do Mundial como se estivessem na Rússia.

A primeira edição do Pier Hexa ocorre no próximo domingo (17), com transmissão ao vivo do primeiro jogo do Brasil no Mundial, que enfrenta a seleção da Suíça. Quem chegar ao local mais cedo, ainda vai poder conferir o show ao vivo do cantor Gustavo Santos. Após a partida, a música fica por conta da banda Na Rede. Para deixar o evento ainda mais animado, o chopp será vendido em dose dupla a cada gol do Brasil.

A entrada é gratuita, mas com o aplicativo do Pier X é possível comprar uma pré-venda de chopp e caipirinha com 20% de desconto. Cada item comprado na pré-venda dá direito a um ticket para apostar no score da partida. A premiação, patrocinada pela cervejaria Salva Craft Beer, será de 5 copos de chopp para todos que acertarem o placar.

Serviço

O que: Pier Hexa

Quando: 17 de junho, a partir das 11h

Onde: Pier X, no Shopping Iguatemi – Av. João Wallig, 1800/2264 – Acesso D | Porto Alegre

Quanto: Entrada gratuita

