Pier X inaugura galeria de arte permanente no Shopping Iguatemi

Desde terça-feira (30), o público pode conferir de perto a galeria de arte permanente do Pier X, a X Gallery. O projeto nasceu com o objetivo de fomentar a arte e torná-la ainda mais acessível à população gaúcha. Com entrada gratuita, o X Gallery tem a curadoria fixa da artista catarinense Cristina Dall’Igna.

Até outubro, o Pier X conta uma exposição de 15 telas da artista – todas inspiradas em elementos da natureza, como árvores, penas e animais. Para cada obra original, a artista também disponibiliza duas reproduções. A ideia, segundo Cristina, é oferecer obras de arte com preço mais acessível às pessoas, com valor médio de R$ 270,00.

“A minha exposição será trocada a cada três meses. Ao longo deste período, receberei alguns convidados renomados para exporem os seus trabalhos também. O nosso objetivo, além de tornar a arte mais popular, também é valorizar o trabalho de artistas e fotógrafos brasileiros”, afirma Cristina. O próximo nome previsto para expor ao lado da artista é o fotógrafo curitibano Brian Baldrati, do Instagram @isthisreal.

Além das exposições, o X Gallery também oferecerá workshops, palestras e live painting (pinturas ao vivo). A compra das obras é feita pelo aplicativo do Pier X, disponível para IOS e Android, nas respectivas lojas virtuais. Os artistas interessados em expor seu trabalho também podem entrar em contato com o espaço.

