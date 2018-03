Piloto agrediu uma funcionária de companhia aérea no aeroporto de Guarulhos

Um piloto norte-americano da American Airlines foi acusado de agredir uma funcionária da mesma empresa, no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, São Paulo, na noite de quarta-feira (7). O voo, que partiria de São Paulo para Miami, nos Estados Unidos, foi cancelado. A American Airlines, por meio de sua assessoria de imprensa, afirmou que está apurando os fatos e que todos os passageiros do voo foram reacomodados e receberam assistência.

Segundo a PF (Polícia Federal) e a American Airlines, o copiloto estava na porta da aeronave para ajustar o degrau do finger, que o piloto dizia estar em uma posição incorreta e a funcionária, que é agente de operações em terra, afirmava que estava certa (veja nota na íntegra ao final do texto).

Ainda de acordo com a PF, o piloto, exaltado, foi falar com a funcionária, que pisou sem querer no pé dele, segundo testemunhas. Ele teria respondido: “Don’t touch me” (não me toque) e ela respondeu que não tinha encostado nele.

Segundo a vítima e testemunhas, o piloto a empurrou e a pegou pelo pescoço. O funcionário da manuntenção do aeroporto viu a briga e interveio. Em sua defesa, o piloto alega que ela tentou dar um soco, mas o copiloto não confirma essa versão.

Um termo circunstaciado por agressão foi elaborado, o piloto teve o passaporte retido e vai comparecer ao juizado especial criminal estadual de Guarulhos.

Nota da American Airlines

“Na noite passada, antes do embarque do voo AA 930 da American Airlines de São Paulo (GRU) para Miami (MIA), dois membros da equipe se envolveram em uma discussão no túnel que conecta a plataforma ao avião. A companhia está cooperando com as autoridades encarregadas do caso e fornecendo apoio aos membros da equipe.

O voo AA 930 foi cancelado na noite passada e os passageiros estão sendo acomodados em outros voos ao longo do dia. A American Airlines providenciou acomodações em hotel e vouchers de refeições. Pedimos desculpas aos nossos clientes pelo problema.

A American Airlines não comenta assuntos relacionados aos seus funcionários, mas estamos levando este incidente de forma extremamente séria. Esta é uma investigação legal e estamos cooperando plenamente com as autoridades.”

Pouso de emergência

Em fevereiro, um avião que levava passageiros de Dubai, nos Emirados Árabes, até Amsterdam, na Holanda, fez um pouso de emergência no meio do caminho devido a uma briga que começou porque um homem a bordo não conseguia parar de soltar gases. Quando a aeronave parou em Viena, na Áustria, dois homens e duas mulheres foram retirados e banidos para sempre dos voos da Transavia Airlines. O passageiro com a crise de flatulência foi mantido a bordo.

De acordo com a imprensa internacional, dois homens que estavam perto do viajante com problemas intestinais no voo HV6902 reclamaram muito do odor. Segundo a “Fox News”, a tripulação não fez nada a respeito. O site de notícias holandês “NL Times” informou que, a certa altura, o comandante fez uma advertência, afirmando que os passageiros estavam perturbando o voo com ameaças, barulho excessivo e comportamento agressivo.

Os pedidos de calma de nada adiantaram, e uma briga começou em pleno avião, informou o jornal holandês “De Telegraaf”. Depois do pouso, os dois homens foram retirados, junto com duas mulheres que estavam na mesma fila que eles. No entanto, elas contaram à imprensa que nada fizeram de errado e que pretendem entrar com um processo contra a companhia.

“Nós não tivemos nada a ver com toda a confusão. Nós nos distanciamos daquilo”, disse uma delas ao “De Telegraaf”. “Nós não fazíamos ideia de quem esses garotos eram, nós apenas tivemos o azar de estar na mesma fila e nós não sabíamos de nada.” De acordo com um comunicado da Transavia Airlines, a companhia registrou o caso na polícia.

