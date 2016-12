Piloto da Chape nÃ£o teria horas de voo suficientes

O piloto do avião da companhia boliviana LaMia que caiu na cidade colombiana de Medellín com 77 pessoas a bordo no fim de novembro não tinha as horas necessárias para realizar voos comerciais, declarou neste sábado (17) o advogado de um dos copilotos.

“Pudemos constatar que o piloto Miguel Quiroga [que morreu] não havia cumprido as horas de voo estabelecidas”, afirmou à agência estatal de notícias ABI Omar Durán, advogado da família do copiloto Fernando Goytia, que também morreu no acidente. “Parece que, no ano de 2013, manda-se uma informação falsa, e, apesar de ele não ter as horas de voo, é habilitado como piloto”, assinalou Durán.