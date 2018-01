O piloto de avião achado com 300 quilos de cocaína é funcionário do Ministério da Agricultura

A PM (Polícia Militar) do Piauí, em parceria com a Polícia Civil, apresentou na manhã desta terça-feira (30) no Aeroporto de Teresina toda a droga e o avião apreendidos na sexta-feira (26) no município de Barreiras do Piauí, a 854 quilômetros da capital. De acordo com o coronel Carlos Augusto Gomes, comandante da PM no Piauí, o piloto da aeronave, um funcionário do Ministério da Agricultura, e o passageiro, suposto proprietário da droga, estão presos na cidade de Bom Jesus.

De acordo com comandante da PM no Piauí, trata-se de uma das maiores apreensões no Estado e os nomes dos dois presos não foram informados. “Segundo o piloto, essa droga tinha como destino o Estado do Maranhão. Eles não conseguiram decolar por conta do peso. E por desviarem das chuvas, ficaram sem combustível e fizeram um pouso de emergência na cidade de Barreiras”, destacou o comandante.

O comandante Carlos Augusto informou que será feito um pedido ao Poder Judiciário para que o avião fique à disposição da Segurança Pública do Estado no intuito de auxiliar futuras operações no interior. “Estamos rastreando a aeronave, ela pertencia a uma empresa de táxi aéreo e foi vendida a um particular, provavelmente um ‘laranja’. As investigações da Polícia Civil vão dizer quem realmente é o dono”, finalizou.

O Secretário de Segurança do Estado, Fábio Abreu, afirma que há indícios que essa não era a primeira vez que os homens transportavam drogas. “Nesse caso, todas as possibilidades estão sendo analisadas. Já temos as informações sobre o proprietário do avião, que inclusive será intimado a depor. As investigações seguem para descobrir qual era o destino final dessa droga. Provavelmente essa pode ter sido uma das várias rotas que esses homens já fizeram”, disse.

Caso

O avião carregado com droga foi apreendido pela polícia após fazer um pouso de emergência no município de Barreiras do Piauí, a 854 quilômetros de Teresina. De acordo com a Polícia Militar do Piauí, a carga transportada pela aeronave era muito pesada e ela não conseguiria chegar até o destino. Duas pessoas foram presas e seis sacos com 30 tabletes de cocaína prensada apreendidos durante a ação.

“Dois homens transportavam a droga do Estado do Pará para o Estado do Maranhão, mas com o tempo nublado saíram da rota do GPS e ficaram sem combustível. O avião estava muito pesado por conta da droga, eles viram que não iam conseguir chegar e fizeram o pouso de emergência”, informou o comandante de operações da PM-PI, coronel Alberto Menezes.

Segundo o comandante, eles tentaram se desfazer da carga para diminuir o peso do avião. “Deixaram seis volumes de drogas escondido na mata. Eles relataram que se desfizeram de mais quatro volumes, mas foram realizadas buscas e não foram encontrados”, afirmou o coronel Alberto Menezes.

Além do entorpecente, a polícia apreendeu com eles uma quantia em dinheiro no valor de R$ 1.531,00, rádios, tablets, celulares e mapas.

