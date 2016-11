Piloto de avião proíbe conversas sobre Trump após discussão entre passageiros

“Afivelem os cintos, mantenham o encosto da poltrona para a posição vertical, desliguem os aparelhos eletrônicos e não conversem sobre Donald Trump”, essas foram as recomendações dadas em um voo da United Airlines que saiu de San Francisco, nos Estados Unidos, com destino a Puerto Vallarta, no México.

Usando o sistema de som da aeronave, o piloto disse – após os passageiros se desentenderem – entender quem apoia e quem é contra ao novo presidente eleito dos Estados Unidos, mas que aquele voo tinha o objetivo de proporcionar um bom momento aos passageiros e, por isso, ele pedia para as pessoas terem a decência de respeitarem umas às outras durante as três horas e 13 minutos de viagem.

“Ninguém quer discutir, ninguém quer. E ninguém vai mudar de opinião argumentando. Vamos manter nossas opiniões para nós mesmos sobre este assunto específico neste momento particular. Se alguém que tem um problema com isso e precisa discutir, há outro voo amanhã. Neste, você não embarca. Espero que isto esteja claro”, avisou.

Comentários