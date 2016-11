Piloto fala em “falha elÃ©trica total”, em Ã¡udio divulgado por rÃ¡dio colombiana

Uma gravação divulgada na tarde desta quarta-feira (30), pela rádio colombiana Bluradio, indica o que supostamente são os últimos instantes do voo que levava o time da Chapecoense para Medellín, na Colômbia.

Nela, o piloto e um dos sócios da LaMia, empresa boliviana que fazia o transporte dos jogadores, declara que está com falha elétrica e sem combustível.

“Pane elétrica total, sem combustível”, disse o piloto ao controle aéreo de Medellín. Segundos depois, a controladora chama pela aeronave perguntando sua localização exata, mas já não obtem respostas.

Na mesma gravação, é possível ouvir uma controladora de voo gerenciando a aterrissagem de outras aeronaves no mesmo aeroporto.

Ouça:

A tese de falta de combustível já vinha sendo discutida no meio da aviação desde as primeiras informações do acidente. A agência de notícias AFP informou que o plano de voo do avião da Chapecoense deveria fazer uma escala em Bogotá, meio do caminho entre Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e Medellín, na Colômbia.

“O avião deveria ter reabastecido em Bogotá”, mas seguiu até Medellín, afirmou ao jornal boliviano “Página Siete” Gustavo Vargas, representante da LaMia.

“O piloto é quem toma a decisão de não pousar, porque pensou que tinha combustível suficiente”, insistiu Vargas.

De acordo com o funcionário, “no plano de voo havia a opção da aeronave parar em Cobija (fronteira boliviana com o Brasil), mas logo se falou da opção de Bogotá para reabastecer”.

O acidente com o Avro RJ85 deixou 71 pessoas mortas, incluindo 19 jogadores do Chapecoense e 20 jornalistas.(Folhapress)

