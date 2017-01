Piloto lança romance ambientado na África

Eduardo Coelho Ayub lança nesta quarta-feira seu romance de estreia pela AGE Editora, “Asas da Eternidade”. O autor narra a história do comandante Lazlo, um piloto expatriado em busca de melhores condições de trabalho e de vida, tendo a África como cenário. O lançamento e sessão de autógrafos será a partir das 19 horas, na Livraria Saraiva do Moinhos Shopping.

Piloto de carreira, Ayub utilizou elementos do seu cotidiano na aviação para compor sua narrativa envolvente e rica em detalhes. O autor, inspirado em fatos vivenciados ao longo de sua trajetória pessoal e profissional, dedica o livro aos mais de 300 pilotos brasileiros expatriados.

“A decisão de trabalhar fora do seu país é, em geral, extremamente complexa e envolve inúmeras variáveis nem sempre vislumbradas de imediato por quem decide sair. Uma dessas variáveis, que para mim é a mais delicada, diz respeito à família do expatriado. Por exemplo, com o fim da Varig, muitos profissionais daquela empresa (na sua esmagadora maioria, pilotos) foram confrontados com a necessidade de buscar postos de trabalho no exterior, encorajados a saírem nessa aventura para poderem sustentar suas famílias, e muitos sem ter a exata noção do que os esperava”, avalia o autor.

No prefácio, Marcelo Duarte Lins, autor de “Caso Varig”, destaca que esta obra contribui para a preservação da memória e da cultura literária sobre a aviação.

SERVIÇO

Asas da Eternidade

de Eduardo Coelho Ayub

Editora AGE

166 páginas

