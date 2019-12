Notas Brasil Piloto morre após avião cair na Serra da Cantareira

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

O piloto Mathias Robert Rom, 42 anos, morreu após a queda do avião de pequeno porte na manhã desta segunda-feira (2) na Serra da Cantareira, na Zona Norte de São Paulo. Ele foi identificado após os bombeiros terem encontrado o corpo dele perto dos destroços do avião. O avião pode transportar até sete pessoas, mas estava sem passageiros no momento da queda.

