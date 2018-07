Um piloto morreu durante uma competição de veloterra em Candiota, na Região da Campanha, no domingo. Ele foi identificado como Cézar Silva, de 46 anos. O acidente ocorreu durante uma etapa da Copa ACPM de Veloterra. O piloto sofreu uma queda e chegou a ser socorrido. No entanto, segundo informações do Hospital Beneficente de Candiota, Cézar já chegou sem vida.