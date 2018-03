Um avião planador caiu em Osório, no Litoral Norte, neste domingo (4). O acidente aconteceu em um campo, ao lado da Estrada do Mar, no bairro Bosques de Albatroz.

O piloto, João Baptista Alves, de 64 anos, morreu no local. Ele era considerado experiente, com várias horas de voo, e chegou a tentar abrir o paraquedas no momento da queda, mas não conseguiu. Não havia mais pessoas a bordo. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos investigará as causas da queda do planador.

