Esporte Piloto português morre após acidente no Rally Dakar

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2020

Paulo Gonçalves chegou a ser levado para hospital, mas não resistiu Foto: Reprodução Paulo Gonçalves chegou a ser levado para hospital, mas não resistiu (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O motociclista português Paulo Gonçalves, 40, morreu neste domingo (12) após um acidente na sétima etapa do Rally Dakar, o mais importante rali do mundo e que está sendo disputado pela primeira vez na Arábia Saudita.

Gonçalves, que participava do evento pela 13ª vez, caiu de sua moto após 276 quilômetros da etapa, entre a capital do país, Riad, e a cidade de Wadi Al Dawasir. Ele chegou a ser levado de helicóptero para um hospital, mas não resistiu e morreu depois de uma parada cardíaca.

“Toda a caravana do Dakar gostaria de estender as sinceras condolências aos seus amigos e à sua família”, disse a organização do evento em comunicado.

Gonçalves era da equipe Hero Motorsports e foi o primeiro competidor a morrer no Rally Dakar desde o motociclista polonês Michel Hernik, que sofreu acidente na Argentina, em 2015.

O português terminou entre os dez primeiros competidores da competição quatro vezes e foi vice-campeão em 2015, atrás do espanhol Marc Coma, que está competindo neste ano como copiloto do bicampeão mundial de Fórmula 1 Fernando Alonso.

Voltar Todas de Esporte

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário