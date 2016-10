Piloto sofre acidente em voo com aeronave montada por ele

Um vídeo mostra o momento em que a aeronave do piloto Kevin Armstrong falha durante o voo e cai na Inglaterra. Nas imagens é possível ver ele sobrevoando um enorme campo com uma aeronave criada por ele mesmo. Após atingir mais de 96 quilômetros por hora e passar por cima das nuvens, no entanto, o motor do veículo começa a falhar e a perder altura.

Na sequência, ele se choca fortemente com o chão, terminando assim a gravação do voo. Armstrong não sofreu nenhuma lesão grave. Ele explicou o ocorrido. “Eu fiz vários voos enquanto desenvolvia o motor e consegui pousar todas as vezes com tranquilidade. Mas choveu muito em Norfolk nessas semanas e o campo estava pastoso”. “Piloto desde 1993 e esse foi meu primeiro acidente”, concluiu.

O registro foi publicado por Armstrong em seu canal no YouTube, em maio deste ano, e já alcançou milhares de visualizações.

