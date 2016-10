Pilotos se confundem e acabam pousando o avião no aeroporto errado

Imagine que você está em um voo partindo de Porto Alegre com destino a São Paulo e, ao desembarcar, descobre que o avião pousou em Brasília. Foi mais ou menos isso que aconteceu com os passageiros de um avião na Indonésia, após os pilotos conduzirem a aeronave para o local errado, ignorando os sistemas de bordo, que eles achavam que tinham defeito, apenas para descobrirem que eram suas próprias habilidades de navegação que estavam erradas.

O incidente aconteceu em 2012, mas o relatório final da Comissão Nacional de Segurança nos Transportes foi publicado apenas nesta semana. Segundo o documento, tanto o capitão quanto seu primeiro oficial pensaram ter visto o aeroporto de destino lá do alto, optando por desconsiderar as informações fornecidas pelo equipamento de cabine.

O voo SJ-21 da empresa Sriwijaya Ai havia partido da cidade de Medan, na costa leste de Sumatra do Norte, e estava programado para chegar no Aeroporto Internacional de Minangkabau, em Padang, no oeste de Sumatra. No entanto, os 96 passageiros do avião foram forçados a desembarcar no Aeroporto Tabing, um campo de pouso militar que não era utilizado por aviões comerciais desde 2005.

De acordo com o relatório, os pilotos chamaram o controle de tráfego aéreo do aeroporto de Minangkabaupara solicitar uma aterrissagem na pista 33. A autorização foi dada e os dois relataram que tinham a pista na sua visão, e gostariam de fazer uma aproximação visual (ou seja, sem a ajuda dos aparelhos).

Ao término do pouso, ambos chamaram a torre para confirmar que haviam chegado, mas os controladores de Minangkabau perceberam que nenhum avião tinha pousado na pista combinada. “O piloto, então, informou a torre Minang que estava no Tabing Airfield”, diz o documento. “A torre Minang se comunicou com a autoridade de Tabing Airfield sobre a confusão.”

Apesar do incidente bizarro, esta não foi a primeira vez que o aeroporto de Tabing foi confundido com o de Minangkabau. Os dois estão a apenas 13km de distância um do outro, e realmente podem ser confundidos do alto. Além disso, nenhum dos pilotos tinha voado para Minangkabau antes, e o relatório afirmou que a informação pouco clara dada pelo gráfico de pouso também podem ter reduzido “a consciência do piloto para o aeroporto adjacente com direção a pista com semelhante dimensão”.

Comentários