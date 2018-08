O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), negou que esteja em atrito com a ex-presidenta Dilma Rousseff, que concorre ao Senado pelo mesmo partido no Estado. Candidato a reeleição, ele atribuiu à sua agenda no Executivo o fato de ter participado de poucos compromissos eleitorais na primeira semana de campanha.

