Pimentel & Rohenkohl Advogados Associados promove evento para dialogar sobre Reforma Tributária em comemoração aos seus 25 anos de trajetória

Reforma Tributária em comemoração aos seus 25 anos de trajetóriaA Reforma Tributária apresenta uma série de projetos com o intuito de atender a necessidade estrutural de um ambiente de negócios onde haja mais segurança jurídica e simplificação do sistema tributário. A iniciativa tem duas propostas em andamento, para que o Governo Federal enfim faça uma escolha. O assunto, que já está em pauta há meses, será o mote do encontro promovido pelo escritório de advocacia Pimentel & Rohenkohl, que comemora seus 25 anos de trajetória em 2019. O diálogo será com Everardo Maciel e Fernando Schüler, dois juristas renomados no Brasil, no dia 07 de novembro, a partir das 18h, na Associação Leopoldina Juvenil (Rua Marquês do Herval, 280 – Moinhos de Vento).

As duas propostas de emenda constitucional a serem abordadas no “Diálogo sobre a Reforma Tributária” são as mais relevantes das apresentadas pelo Centro de Cidadania Fiscal (PEC n. 45/2019 – Dep. Baleia Rossi, e a PEC 110/2019), do Senador Roberto Rocha, que incorporou a PEC 293/2004 do ex-deputado Luiz Carlos Hauly. Entre os projetos apresentados, em comum estão: simplificação do sistema tributário; eficiência, neutralidade e justiça fiscal; melhoria do ambiente de negócios (gerar investimentos e eficiência do mercado); reduzir a desoneração tributária; desenvolvimento regional; reduzir a guerra fiscal e promover o pacto federativo; efetivar os direitos do contribuinte; reduzir a exportação de impostos acumulados nos preços dos produtos e desoneração da folha de pagamentos.

Durante o encontro, os juristas Everardo Maciel e Fernando Schüler realizarão avaliações técnicas e políticas, respectivamente, sobre essas propostas, buscando prever um cenário de tempo da aprovação e se há viabilidade nelas. A mediação será do jornalista André Machado.

Trajetória

O sócio fundador do Pimentel & Rohenkohl, Claudio Leite Pimentel, destaca que nestes 25 anos de trabalho, o escritório se compromete com a necessidade de uma relação profissional que alie um atendimento próximo ao cliente o reconhecimento de seu negócio. Também acredita que a advocacia, nas áreas tributária e societária, vão passar por profundas modificações nos próximos anos e por isso, estão se preparando para compreender estas mudanças e antecipá-las aos clientes.

A equipe conta com 26 advogados em Porto Alegre, que atuam nas áreas de gestão tributária, contencioso, consultoria e planejamento e fusões e aquisições no direito tributário e societário. O endereço fica na Avenida Senador Tarso Dutra, nº 605, conj. 301 – Bairro Petrópolis. O objetivo dos profissionais é antecipar cenários e soluções, gerando instrumentos e ferramentas para controle e previsibilidade sobre as questões jurídicas tributárias com a finalidade de auxiliar a tomada de decisão pelos gestores. O escritório também possui uma unidade em São Paulo no endereço Rua Joaquim Floriano – 413 / 151 – Itaim Bibi.

O Pimentel & Rohenkohl foi reconhecido pela Revista Análise Advocacia, em sua décima segunda edição, pela décima oportunidade, como um dos escritórios mais admirados do Brasil. Como destaque individual, o sócio Marcelo Saldanha Rohenkohl foi listado entre os advogados mais admirados do País.

Everardo Maciel

Everardo Maciel é consultor tributário, professor do Instituto Brasiliense de Direito Público. Foi Secretário de Fazenda, de Planejamento e de Educação de Pernambuco, Secretário de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal, Secretário-Executivo dos Ministérios da Educação, da Casa Civil, do Interior (hoje Integração Nacional) e da Fazenda, Secretário da Receita Federal, além de ter ocupado em caráter interino os cargos de Ministro da Educação, Interior e Fazenda. Também lecionou em instituições acadêmicas privadas e participou em missões das Organizações das Nações Unidas.

Fernando Schüler

Doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) com ênfase em filosofia política, Fernando Schuler é professor universitário, articulista, consultor de empresas e organizações civis nas áreas de cultura, ciências políticas, gestão e terceiro setor. Entre 2007 e 2010, foi Secretário de Estado da Justiça e do Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul. Foi Diretor do Ibmec, no Rio de Janeiro, estando na Columbia University, como Visiting Scholar. Atualmente é titular da Cátedra Insper Palavra Aberta.