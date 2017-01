Escavações ocorreram no campo de extermínio de Sobibor, que nazistas tentaram descaracterizar plantando árvores.

Pesquisadores estão agora tentando descobrir por meio de algum parente vivo se as adolescentes teriam se conhecido.

O Yad Vashem está trabalhando junto à Autoridade de Antiguidades de Israel para escavar partes do campo nazista de Sobibor.

O pingente foi encontrado no que se acredita ser o lugar onde as vítimas se despiam e tinham as cabeças raspadas antes de serem enviadas às câmeras de gás.