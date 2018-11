Pinguins são devolvidos ao mar após reabilitação em Santa Catarina

Dezoito pinguins-de-magalhães (Spheniscus magellanicus) foram soltos no mar na Praia do Moçambique, em Florianópolis, em Santa Catarina.

Eles estavam sob os cuidados da Associação R3 Animal, por meio do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), no Centro de Pesquisa, Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos (CePRAM).

Segundo informações da Associação R3 Animal, essa foi a terceira soltura de pinguins-de-magalhães nesta temporada – no total, foram soltos 56 animais. Outros 11 animais continuarão em reabilitação até que tenham condições de voltarem para casa.

Todos os anos, desde o início do inverno, os pinguins-de-magalhães saem de colônias na Patagônia, na Argentina, em busca de alimento. Eles acompanham as correntes marítimas de água fria e acabam chegando em nossas praias.

Alguns, porém, não conseguem retornar às colônias de origem e são encontrados mortos no litoral brasileiro. Outros chegam às praias debilitados e precisam de cuidados. A maioria dessas aves tem cerca de um ano de idade e encara sua primeira viagem.

Os animais resgatados vivos pelas instituições que executam o Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos são levados para Unidades de Estabilização e depois transferidos para Centros de Reabilitação de Animais Marinhos, como é o caso do CePRAM.

Desses 18 pinguins, cinco vieram da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), cinco da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC/Laguna), dois pela equipe da Universidade da Região de Joinville (Univille) e um pelo Instituto Australis/Projeto Baleia Franca. Os outros cinco foram resgatados em praias de Florianópolis pela R3 Animal, sendo um deles entregue no Projeto Tamar com um anzol preso ao bico.

O Centro de Pesquisa, Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos (CePRAM) fica no Parque Estadual do Rio Vermelho, unidade de conservação sob responsabilidade do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA-SC) em parceria com a Polícia Militar Ambiental.

Caso encontre aves, mamíferos ou tartarugas marinhas encalhadas entre as praias dos municípios de Ubatuba-SP e Laguna-SC, ligue para 0800 642 3341.

