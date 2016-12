Piora estado de saúde de dom Paulo Evaristo Arns

O quadro de saúde do cardeal dom Paulo Evaristo Arns piorou, segundo boletim médico divulgado no fim da manhã desta terça-feira (13) pelo hospital Santa Catarina. O arcebispo emérito da Arquidiocese de São Paulo está internado desde 28 de novembro, com broncopneumonia.

Diante de uma piora da função renal, o hospital informou que será necessário manter o cardeal na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Não há previsão de alta.

Dom Paulo Evaristo Arns tem 95 anos, 71 de sacerdócio. É cardeal desde 1973 e foi arcebispo metropolitano de São Paulo entre 1970 e 1998. Em nota, a Arquidiocese de São Paulo pediu orações pela recuperação do cardeal. (ABr)

