Governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior recebeu, na tarde de quarta-feira (11), a visita cortesia do cônsul-geral de Israel em São Paulo, Alon Lavi, e do presidente da FIRS (Federação Israelita do Rio Grande do Sul), Sebastian Watenberg, e o diretor de Relações Institucionais da entidade, Albert Poziomyck. Lavi falou da intenção de estreitar relações entre o país e o Estado.

