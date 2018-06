Piscina de bolinhas do Bourbon Shopping Wallig ganha tema Mar

A piscina de bolinhas gigante que se encontra no Bourbon Wallig passa a receber a criançada com um novo tema, trazendo para dentro do shopping o clima do Mar. Localizada no 3º andar do empreendimento, a piscina conta com 780 mil bolinhas plásticas azuis, e inclui escorregadores nos formatos de baleia, pelicano e ouriço-do-mar, além de dois brinquedos infláveis estilo pula e o Giro Radical, brincadeira na qual as crianças se abaixam e pulam em hastes giratórias. Além disso, o espaço apresenta uma área de 250m² especialmente dedicada ao entretenimento de bebês, que inclui escorregadores, casinhas tematizadas e a Magic Vaquinha, que se movimento como em um mini rodeio.

A atividade é indicada para todas as idades e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 11h às 22h. O valor da entrada é de R$ 20,00 para 30 minutos, com cobrança de R$ 0,50 para cada minuto adicional. Crianças menores de dois anos não pagam, mas devem estar acompanhadas por um adulto responsável.

