Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

Banho está liberado de terça-feira a domingo, das 14h30 às 17h30. Foto: Gabriel Bandeira SMDSE/PMPA Banho está liberado de terça-feira a domingo, das 14h30 às 17h30. (Foto: Gabriel Bandeira SMDSE/PMPA) Foto: Gabriel Bandeira SMDSE/PMPA

A prefeitura abriu a quinta piscina pública da temporada de verão de Porto Alegre nesta terça-feira (7). Antes das 14h já tinha fila no Cecoflor (Centro de Comunidade da Vila Floresta), Zona Norte da Capital. “Gostei muito. É importante para a comunidade e para as famílias terem acesso a um espaço de lazer sem custo algum”, conta Teresa Dias, uma das cerca de 150 pessoas que aproveitaram o primeiro dia de atividades na piscina do Cecoflor. Um problema hidráulico atrasou em dois dias a abertura.

A temporada de piscinas públicas é promovida pela SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte), e conta com a parceria com a ABQ (Associação Brasileira de Químicos), que garante a qualidade e o tratamento químico da água.

Para usar a piscina, é preciso fazer a carteirinha. O documento é feito com apresentação do RG, uma foto 3×4 e um comprovante de residência diretamente na secretaria do Centro Comunitário. Após, o banhista deve participar da Oficina de Saúde, realizada no próprio local, para o repasse de regras e orientações gerais para o uso das piscinas. Cada oficina dura em média 20 minutos. “É fundamental tratar das questões de segurança, dos hábitos de higiene, porque a piscina é pública”, explica o professor José Carlos Giacomoni.

As piscinas estão abertas para banho de terça-feira a domingo, das 14h30 às 17h30. De terça a sexta, das 9h às 11h30, são oferecidas aulas de natação e hidroginástica, com inscrição prévia nas secretarias. A temporada segue até 1º de março.

Piscinas abertas

Cecopam (Centro de Comunidade Parque Madepinho) – R. Arroio Grande, 50 – Bairro Cavalhada

Ceprima (Centro de Comunidade Primeiro de Maio) – R. Comoati, 64 – Bairro Santa Maria Goretti

Cevi (Centro Comunitário Vila Ingá) – R. Papa Pio XII, 350 – Bairro Passo das Pedras

Cecores (Centro de Comunidade Restinga) – R. Economista Nilo Wulff, 50 – Bairro Restinga

Cecoflor (Centro de Comunidade Vila Floresta) – R. Irene Caponi Santiago, 290 – Bairro Jardim Floresta

