Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

Idosos tiveram dia especial, com banho de piscina, almoço e confraternização Foto: Aline Vaz Dias Divulgação/PMPA Idosos tiveram dia especial, com banho de piscina, almoço e confraternização (Foto: Aline Vaz Dias Divulgação / PMPA) Foto: Aline Vaz Dias Divulgação/PMPA

Abertas dia 4 de janeiro, as piscinas públicas de Porto Alegre receberam mais de 5 mil pessoas na primeira semana. Os idosos tiveram dia especial promovido pelo Centro Dia do Idoso, atendido pela Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), com banho de piscina, almoço, confraternização e muitos momentos de alegria.

A temporada de piscinas públicas é promovida pela SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte) em parceria com a ABQ (Associação Brasileira de Químicos), que garante a qualidade e o tratamento químico da água.

Para usar as piscinas, é preciso fazer a carteirinha. O documento é emitido com apresentação de RG, foto 3 x 4 e comprovante de residência, diretamente na secretaria do centro comunitário visitado. Após, o banhista deve participar da Oficina de Saúde, no próprio local, para o repasse de regras e orientações gerais para uso das piscinas.

Cecove

Como a piscina do Cecove (Centro de Comunidade Vila Elizabeth) está inativa por problemas estruturais, um ônibus de 24 lugares ficará disponível duas vezes por semana para transportar usuários do local à piscina do Cecoflor (Centro de Comunidade Vila Floresta), durante janeiro e fevereiro, com saída às 9h.

Os interessados em usar as piscinas do Cecoflor devem pedir agendamento diretamente na secretaria do Cecove, na rua Paulo Gomes de Oliveira, 200, bairro Sarandi. As atividades no ginásio do Cecove seguem sem alteração. Semanalmente, o centro oferece aulas de futsal, vôlei e badminton, para crianças e adolescentes, e aulas de ginástica para idosos e adultos.

As piscinas públicas ficam abertas para banho de terça-feira a domingo, das 14h30 às 17h30. De terça a sexta, das 9h às 11h30, são oferecidas aulas de natação e hidroginástica, com inscrição prévia nas secretarias. A temporada segue até 1º de março.

Piscinas abertas

Centro de Comunidade Parque Madepinho (Cecopam) – Rua Arroio Grande, 50 – Parque Madepinho

Centro de Comunidade Primeiro de Maio (Ceprima) – Rua Comoati, 64 – bairro Santa Maria Goretti

Centro Comunitário Vila Ingá (Cevi) – Rua Papa Pio XII, 350 – bairro Passo das Pedras

Centro de Comunidade Restinga (Cecores) – Rua Economista Nilo Wulff, 50 – bairro Restinga

Centro de Comunidade Vila Floresta (Cecoflor) – Rua Irene Caponi Santiago, 290 – bairro Vila Floresta.

