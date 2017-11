O piso de uma boate localizada na ilha de Tenerife, na Espanha, cedeu e desabou na madrugada de domingo (26). De acordo com autoridades locais, 22 pessoas ficaram feridas.Os socorristas das Ilhas Canárias, arquipélago em que Tenerife faz parte, informaram que as pessoas caíram no porão da discoteca após a abertura repentina de um buraco com cerca de 4 m².

