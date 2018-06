O governo federal ampliou os saques do PIS/Pasep para todos os que trabalharam com carteira assinada no período entre 1971 e 1988. Ao todo, serão disponibilizados quase R$ 40 bilhões de reais, montante que pode representar, 0,55% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional, de acordo com estimativa do Ministério do Planejamento.

