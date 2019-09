Pista principal do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, é reaberta

A pista principal do Aeroporto Santos Dumont, no centro Rio de Janeiro, será reaberta neste sábado (21). O local ficou interditado por obras cerca de um mês. As companhias Azul e Latam já começam a operar no terminal neste sábado. Já a Gol, em nota, informou que os voos de sábado, domingo (22) e segunda-feira (23) ainda serão direcionados para o Aeroporto Antônio Carlos Jobim, o Galeão. As operações das companhias aéreas foram transferidas para o Galeão desde o dia 24 de agosto.

De acordo com a Infraero, a manutenção custou cerca de R$ 9 milhões, e foi concluída dentro do prazo. A pista, que mede 1.323m x 42m, foi totalmente restaurada. Ainda segundo a empresa, o fechamento da pista principal foi necessário devido à complexidade da tecnologia aplicada ao pavimento: a camada porosa de atrito não permite emendas e, por isso, inviabiliza a realização dos trabalhos em períodos intercalados. As equipes de trabalho atuaram 24 horas por dia, sete dias por semana, para recuperação das camadas porosa de atrito e estrutural da pista.

A Infraero recomenda aos passageiros que verifiquem a situação de seus voos junto às empresas aéreas.

Deixe seu comentário: