Pivô de separação de William Bonner e Fátima Bernardes seria colega da Globo

O anúncio da separação de Fátima Bernardes e William Bonner caiu como uma bomba para o público, mas nos bastidores já se sabia que isso era só uma questão de tempo, conforme a jornalista Fabíola Reipert, do portal R7.

O pivô da separação seria uma colega que trabalha na mesma emissora dos dois. Ainda segundo a blogueira do R7, a proximidade de Bonner com essa mulher, que nem fica perto dele fisicamente (na hora do trabalho), serviu para acirrar mais ainda a desconfiança de Fátima.

O fato de a apresentadora do “Encontro” ter passado a ganhar bem mais que Bonner depois que ela saiu do jornalismo da emissora também teria contribuído para a crise. Além do salário maior, Fátima ganha com publicidade.

Comentários