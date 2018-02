O formato incomum de uma pizza com sabor caranguejo chamou a atenção na internet. A foto viralizou nas redes sociais e chegou a ser curtida por mais de 5 mil pessoas. Nas redes, a pizza foi comparada a “drone”, “alien”, “garras de dragão” e outros. Ela faz parte do cardápio de um restaurante em Vigia, no Nordeste do Pará.

