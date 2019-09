Pizzaria de Porto Alegre apresenta projeto que visa a responsabilidade social

A pizzaria gaúcha Oca de Savóia, maior rede de franquias de pizzarias slice (modelo pizza em fatias) do Brasil, apresenta um novo momento do negócio, que está em plena expansão, e repensa a sua comunicação e integração dos steakholders através de um conceito focado em responsabilidade social.

Pensando em ajudar crianças em situação de vulnerabilidade, a empresa desenvolverá ações que comuniquem a nova fase da rede, se aproximando da Smile Flame, que cria e produz projetos de impacto social para organizações. Entre as ideias apresentadas na convenção da marca, que ocorreu em maio desse ano, os franqueados da rede escolheram a Bike Hunters, ação que vai convocar um mutirão de ciclistas e clientes voluntários para realizar uma grande operação de entrega de pizzas em instituições, orfanatos e casas de acolhimento que cuidam de crianças. Para viabilizar o projeto, 50 centavos de cada pizza vendida estão sendo arrecadados desde o dia 1º de junho de 2019.

“Acreditamos no poder da iniciativa privada, que deve assumir sua responsabilidade frente as necessidades básicas que as crianças (que são nosso futuro) demandam num país tão desigual como o nosso. Queremos mudar a realidade das comunidades onde atuamos e inspirar mais empresas e o poder público a fazerem sua parte e mudar de vez a situação social do Brasil. Esperamos transformar muitas vidas com nosso propósito”, ressalta o CEO Fábio Xavier.

